Олсбью-Ройселанд выиграла спринт Анси. Украинки – за пределами топ-15

Результаты стартовой гонки четвертого этапа Кубка мира по биатлону

фото / biathlon.com.ua

В французском Анси завершился женский спринт, который прошел в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд, которая провела «чистый» забег и финишировала со временем 20:22,0. С отставанием в 15 секунд, второй к финишу приежала француженка Анаис Бескон (20:37,4), а тройку лидеров замкнула представительница Швеции Эльвира Карин Эберг с двумя промахами в стойке (10:38,1).

Для сборной Украины эта гонка выдалась не самой удачной. Лучшей в команде «сине-желтых» стала Елена Билосюк. Она провела чистую гонку, но скорость в лыжне не позволила ей претендовать на высокие позиции.

Кубок мира. Анси

Спринт. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0) 20:22,0

2. Анаис Бескон (Франция) (0+0) +15,4

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) (2+0) +16,1

...

18. Елена Билосюк (Украина) (0+0) +1:03,4

29. Дарья Блашко (Украина) (1+0) +1:10,9

40. Юлия Джима (Украина) (0+2) +1:24,2

58. Ирина Петренко (Украина) (0+0) +1:53,3

94. Ольга Абрамова (Украина) (3+1) +3:35,2

Напомним, Валя Семеренко остановилась в шаге от медали индивидуальной гонки Кубка IBU.