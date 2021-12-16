Олсбью-Ройселанд выиграла спринт Анси. Украинки – за пределами топ-15
В французском Анси завершился женский спринт, который прошел в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону.
Победителем гонки стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд, которая провела «чистый» забег и финишировала со временем 20:22,0. С отставанием в 15 секунд, второй к финишу приежала француженка Анаис Бескон (20:37,4), а тройку лидеров замкнула представительница Швеции Эльвира Карин Эберг с двумя промахами в стойке (10:38,1).
Для сборной Украины эта гонка выдалась не самой удачной. Лучшей в команде «сине-желтых» стала Елена Билосюк. Она провела чистую гонку, но скорость в лыжне не позволила ей претендовать на высокие позиции.
Кубок мира. Анси
Спринт. Женщины
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0) 20:22,0
2. Анаис Бескон (Франция) (0+0) +15,4
3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) (2+0) +16,1
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18. Елена Билосюк (Украина) (0+0) +1:03,4
29. Дарья Блашко (Украина) (1+0) +1:10,9
40. Юлия Джима (Украина) (0+2) +1:24,2
58. Ирина Петренко (Украина) (0+0) +1:53,3
94. Ольга Абрамова (Украина) (3+1) +3:35,2
Напомним, Валя Семеренко остановилась в шаге от медали индивидуальной гонки Кубка IBU.