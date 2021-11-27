Пидручный: «На Олимпиаде нужно использовать каждый шанс»

Украинский биатлонист рассказал о погодных условиях на стадионе в Пекине

Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, какие условия будут на олимпийской арене в Пекине, а также заявил, что примет участие в индивидуальной гонке, хотя на этапах Кубка мира часто пропускает такие гонки:

«Есть такая информация, что в этот период всегда очень холодно, большая влажность, а на стрельбище сильный ветер. Это все, что мы знаем. На Олимпиаде мне не хотелось бы пропускать индивидуальную гонку. На Играх она будет первой из личных стартов, поэтому ее пропуск может очень негативно отразиться на попадании в масс-старт. На Олимпиаде нужно использовать каждый шанс».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, сегодня, 27 ноября, стартует первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде. На нашем сайте будет доступна видео трансляция женской и мужской индивидуальных гонок. Начало – в 12:45.

Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира.