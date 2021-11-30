Прима: «Самому интересно, как организм покажет себя после ковида»

Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Артем Прима пропустил первый этап Кубка мира в Эстерсунде из-за последствий коронавируса. В своем последнем интервью 34-летний спортсмен рассказал, как переносил болезнь:

Десять дней в домике – ни шагу влево или вправо. Без тренировок, только после того, как эти десять дней закончились, понемногу можно было выходить на прогулку и подышать. А когда уже сдали отрицательные тесты, то понемногу начали заниматься.

Начал тренировочный процесс 12-13 ноября – приходил в себя. Уже сделали четыре тренировочных блока, последний – скоростной. В принципе все в порядке, но можно работать, тренироваться. Увидим: были скоростные тренировки, повторные. Вроде дыхание способствовало, но это один круг. На старте надо бежать 12, 20 километров, и мне самому интересно, как организм покажет себя после ковида. Надеюсь, это мне придаст силы и буду быстрее бежать.

Мы уже с тренером проговорили. Если не будет каких-то изменений, то буду стартовать в спринте. Надо посмотреть, в какой я форме, как себя чувствую, как смогу на дистанции бежать и что смогу показать. А там уже будем принимать какие-то решения.

Больше радости было, когда после карантина вышел, и это были будто первые тренировки. Как в юности, когда с трассы тебя невозможно было выгнать. Говорят: «Полтора-два часа», – а ты хочешь еще немного. Выпустили как из клетки. Скучал по этому, это было»