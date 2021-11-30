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Прима: «Самому интересно, как организм покажет себя после ковида»

Биатлонист выступит на втором этапе Кубка мира
Биатлон
18:13
Прима: «Самому интересно, как организм покажет себя после ковида»
Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Артем Прима пропустил первый этап Кубка мира в Эстерсунде из-за последствий коронавируса. В своем последнем интервью 34-летний спортсмен рассказал, как переносил болезнь:

«Приехали – два дня были тренировочными. Потом уже были определенные симптомы у некоторых спортсменов, в том числе и у меня – чувствовал себя не очень хорошо. Команда во главе с Юраем и врачами приняла решение сделать тесты и узнать, в чем дело. Когда узнали, что есть положительные, нас расселили и мы были на самоизоляции.

Десять дней в домике – ни шагу влево или вправо. Без тренировок, только после того, как эти десять дней закончились, понемногу можно было выходить на прогулку и подышать. А когда уже сдали отрицательные тесты, то понемногу начали заниматься.

Начал тренировочный процесс 12-13 ноября – приходил в себя. Уже сделали четыре тренировочных блока, последний – скоростной. В принципе все в порядке, но можно работать, тренироваться. Увидим: были скоростные тренировки, повторные. Вроде дыхание способствовало, но это один круг. На старте надо бежать 12, 20 километров, и мне самому интересно, как организм покажет себя после ковида. Надеюсь, это мне придаст силы и буду быстрее бежать.

Мы уже с тренером проговорили. Если не будет каких-то изменений, то буду стартовать в спринте. Надо посмотреть, в какой я форме, как себя чувствую, как смогу на дистанции бежать и что смогу показать. А там уже будем принимать какие-то решения.

Больше радости было, когда после карантина вышел, и это были будто первые тренировки. Как в юности, когда с трассы тебя невозможно было выгнать. Говорят: «Полтора-два часа», – а ты хочешь еще немного. Выпустили как из клетки. Скучал по этому, это было»


Ранее XSPORT.ua стало известно, какие изменения произойдут в составе сборной Украины перед вторым этапом Кубка мира, который также пройдет в Эстерсунде.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
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Артем Прима

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