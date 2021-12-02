Санитра поделился мнением о выступлении мужской сборной Украины на первом этапе Кубка мира
Санитра: «Каждая секунда может стоить позиции»
Главный тренер мужской сборной Украины рассчитывает на хорошую стрельбу
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра в интервью телеканалу «UA:Перший» поделился ожиданиями от предстоящего спринта на втором этапе Кубка мира:
Условия для гонки хорошие. Вновь ожидаем хорошей стрельбы, как на первом спринте. Дистанция короткая, поэтому нужно выдавать свой максимум каждому. Каждая секунда может стоить одной позиции.
Надеемся, что сможет порадовать наших болельщиков результатом. Особенное внимание будет к спортсменам, которые переболели COVID-19 – Приме и Лесюку. Надеюсь, что на их здоровье не скажется.
Напомним, что среди украинок в спринте лучшей была Юлия Джима.
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