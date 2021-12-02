Санитра: «На последнем круге был тот Пидручный, которого мы знаем»

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о выступлении команды в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде:



Ожидал, что Приме и Лесюку будет проще. Видно, что COVID-19 сделал свое. С Артемом после финиша говорили, что есть запас, но нет динамики, мышцы не реагировал на то, что нужно делать на дистанции.

Тарас на последнем круге очень много проиграл. На трассе, где я стоял, не было видно, что он не двигался или плохо бежал. Вечером примем решение, что с ним. Нужно, чтобы врач тоже пообщался со спортсменами, и дальше будем делать выводы.