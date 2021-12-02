Пидручный: «Думаю, к Олимпийским играм-2022 наберу оптимальную форму»
Санитра: «На последнем круге был тот Пидручный, которого мы знаем»
Старший тренер мужской сборной подвел итоги спринта
2 декабря 21:53
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о выступлении команды в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде:
Насчет Пидручного и Дудченко скажу, что на трассе двигались хорошо. Дмитрий первый круг пробежал с запасом, а последний – это был тот Пидручный, которого мы знаем.
Ожидал, что Приме и Лесюку будет проще. Видно, что COVID-19 сделал свое. С Артемом после финиша говорили, что есть запас, но нет динамики, мышцы не реагировал на то, что нужно делать на дистанции.
Тарас на последнем круге очень много проиграл. На трассе, где я стоял, не было видно, что он не двигался или плохо бежал. Вечером примем решение, что с ним. Нужно, чтобы врач тоже пообщался со спортсменами, и дальше будем делать выводы.
Дмитрий Пидручный заявил, что хочет набрать оптимальную форму к Пекину-2022.
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