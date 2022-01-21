Санитра: «Никаких оправданий – мы не можем быть довольны результатами индивидуальной гонки»

Фото: Дмитрий Евенко

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги выступления украинцев в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце:



Больше меня волнует, что мы не можем справится со стрельбой при таких погодных условиях. Ветер не в первый раз, очень много тактических ошибок на рубеже. В этом году не было много возможностей тренировать стрельбу в таких условиях, но с этим нужно разобраться.

Если будут такие условия тут в Антхольце или же в Пекине – использовать тактический анализ, который помог бы справиться. Хорошо, что мы пробежали этот старт – мы увидели, что нужно доработать.