Главный тренер сборной Украины накануне Олимпиады-2022 изменит состав на эстафету
Санитра: «Никаких оправданий – мы не можем быть довольны результатами индивидуальной гонки»
Ни один украинец не попал в топ-40
Фото: Дмитрий Евенко
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги выступления украинцев в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце:
Если смотреть на результаты, понятно, что мы не можем быть довольны. Не буду оправдываться, что мы рассматривали этот старт как тренировочный. Смотрю на выступление с двух точек зрения: по скорости на трассе, где у каждого была своя программа интенсивности работы.
Больше меня волнует, что мы не можем справится со стрельбой при таких погодных условиях. Ветер не в первый раз, очень много тактических ошибок на рубеже. В этом году не было много возможностей тренировать стрельбу в таких условиях, но с этим нужно разобраться.
Если будут такие условия тут в Антхольце или же в Пекине – использовать тактический анализ, который помог бы справиться. Хорошо, что мы пробежали этот старт – мы увидели, что нужно доработать.
Также Санитра рассказал, что изменит состав на эстафету.