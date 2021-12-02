Самуэльссон выиграл спринт на втором этапе Кубка мира, Пидручный – лучший из украинцев
В персьюте на втором этапе Кубка мира у Украины будет два представителя
Пидручный и Дудченко смогли финишировать в топ-60 спринта
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершился мужской спринт.
По итогам гонки в Швеции были определены спортсмены, которые выступят в гонке преследования в воскресенье, 5 декабря. Украина будет представлена двумя биатлонистами – Дмитрием Пидручным и Антоном Дудченко.
Напомним, что у женщин в персьюте выступят три украинки.
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