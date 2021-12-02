В персьюте на втором этапе Кубка мира у Украины будет два представителя

Пидручный и Дудченко смогли финишировать в топ-60 спринта

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершился мужской спринт.



По итогам гонки в Швеции были определены спортсмены, которые выступят в гонке преследования в воскресенье, 5 декабря. Украина будет представлена двумя биатлонистами – Дмитрием Пидручным и Антоном Дудченко.

Напомним, что у женщин в персьюте выступят три украинки.