Велепец рассказал о состоянии Блашко после позитивного теста на коронавирус
Велепец: «Пока рано говорить об участии Меркушиной в гонках Олимпиады-2022»
Старший тренер рассказал, что пока Анастасия будет привыкать к новой трассе
06 февраля 20:44
Фото: Андрей Иванов
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец обсудил, выступит ли Анастасия Меркушина на Олимпиаде:
Пока об этом рано говорить. Она будет завтра тренироваться, заходить на стадион и тренироваться с другими. А дальше уже будем смотреть. Каждый день что-нибудь новое, и точную информацию пока дать не могу.
Напомним, что в стане команды уже две спортсменки сдали положительный тест на коронавирус.
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