Людей впритык на эстафету. Меркушина прибыла в Китай на Олимпийские игры-2022

В женской команде положительные тесты на коронавирус у Билосюк и Блашко

Фото: Андрей Иванов

Резервистка сборной Украины Анастасия Меркушина прибыла на Олимпиаду-2022.



Меркушину вызвали в Пекин, когда положительный тест на коронавирус сдала Елена Билосюк. Билосюк еще не вышла из самоизоляции, а туда отправили еще и Дарью Блашко. Если украинки не сдадут два негативных теста на COVID-19 с разницей более чем в 24-е часа, то у Уроша Велепеца не будет выбора на женскую эстафету – останется Юлия Джима, Валентина Семеренко, Ирина Петренко и Меркушина.

Ранее Велепец назвал состав на индивидуальную гонку.