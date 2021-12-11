Женская сборная Украины финишировала в пятерке лучших в эстафете Хохфильцена

Победителем гонки стала сборная Швеции

Юлия Джима / фото - Biathlon.com.ua

В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем этапа стала команда Швеции, которая с восьмью промахами в стойке и одним в лежке прошла дистанцию за 1:13:52,5. На втором месте расположилась сборная России, прибежавшая к финишу с отставанием от лидера в 29 секунд. Бронзу забрала Франция (14 промахов в стойке, 1:14:51,7).

Сборная Украины, в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Билосюк, финишировала на 5-м месте.

Кубок мира. Хохфильцен

Эстафета. Женщины

1. Швеция (1+8) 1:13:52,5

2. Россия (0+10) +29,1

3. Франция (0+14) +59,2

4. Германия (1+10) +1:06,5

5. Украина (0+13) +1:33,0

Результаты мужского персьюта Хохфильцена.