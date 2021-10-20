Джон Фьюри: «Бой с Кличко настолько опустошил бак Джошуа и напугал его, что он так и не оправился»

Специалист считает, что тот поединок сильно повлиял на британца

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассказал, как бой с Владимиром Кличко повлиял на дальнейшую карьеру Энтони Джошуа (24-2, 22 КО): «Я думаю, что бой с Кличко настолько опустошил бак Джошуа и напугал его, что он так и не оправился. Я считаю, что Кличко отпустил его на три раунда. Владимир ничего не делал, он выбыл из боя. Кличко уронил Джошуа в пятом или шестом раунде, но затем три раунда ничего не делал. Они взяли паузу на три раунда, и я не мог понять почему. Да, Кличко было почти 42 года, а Эй Джей просто пытался восстановиться после тяжелого нокдауна. Я думаю, что как только Джошуа оказался в серьезном нокдауне вроде этого, он почувствовал мощь и каково это – почти угодить в нокаут. Чувства – это ужасная вещь. Это самое ужасное, с чем ты можешь столкнуться. Мне кажется, что это был слишком тяжелый удар по его настрою, он не смог после него отойти и не хотел, чтобы это произошло снова».

Напомним, недавно другой украинец Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а после боя признался, что ему запретили нокаутировать британца. Реванш между боксерами запланирован на март 2022 года. Накануне появились сведения, что Джошуа ищет нового тренера и его даже заметили в зале Эдди Рейносо.