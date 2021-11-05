Ему всего 19, а он уже в финале чемпионата мира. Как украинский феномен дошел до боя за золото

Юрий Захареев в эфире XSPORT уже завоевал единственную для сборной медаль

Превью

Юрий Захареев вышел в финал чемпионата мира / Фото - AIBA

Ему всего 19 лет, но он уже ехал на этот чемпионат мира в качестве лидера сборной. Юрий Захареев – чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди молодежи. Он уже гарантировал себе медаль взрослого чемпионата мира. Теперь нужно сделать последний шаг и завоевать золото.

После Токио-2020 серебряный призер Олимпиады Александр Хижняк решил взять паузу – ему необходим отдых после изнурительной подготовки и насыщенного турнира. Но без лидера сборная не осталась.

Из 13 наших боксеров семеро уступили уже в первом поединке, пятеро – на стадии 1/8 финала. И лишь Захареев сумел пройти дальше – дойти до финала турнира.

«Боксеры, которым проиграли в стартовых раундах, они почти все уже в полуфинале. То есть, проиграли непростым ребятам. Есть над чем работать. Молодая команда, в основном. Хотелось бы их здесь проверить, на что они способны. Теперь нужно закатить рукава и работать».

Это слова главного тренера сборной Украины Леонида Лоивского. Но кем-кем, а Захареевым он должен быть доволен.

Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира

Юрий родился в Андреевке, Белгород-Днестровском районе Одесской области. Аккерман. Это историческое название города знают по всему миру благодаря Василию Ломаченко. Одна деталь – в финал своего первого взрослого чемпионата мира он тоже вышел в 19 лет.

Путь на чемпионате мира для подопечного Игоря Юрескула (личный тренер) начался с ранней стадии 1/32 финала, ведь посева на этом чемпионате мира не было. Первый соперник лучшего боксера чемпионата Украины-2021 – сомалиец Махмуд Саид.

И соперника Юрия было откровенно жаль – его избивали в течение всего боя, который судьи единогласным решением с огромным разрывом в очках отдали нашему боксеру – 30:23, 30:26 и трижды по 30:24. Понимаете, как сильно он доминировал в ринге?

Видео боя 1/32 финала чемпионата мира Юрий Захареев – Махмуд Саид:

Следующая стадия – 1/8 финала. И здесь уже был чуть более непростой соперник. Против высокого и неудобного англичанина Мохаммеда Акбара.

В первом раунде один из судей даже увидел преимущество оппонента, но дальше сомнений не возникало. Во второй трехминутке украинец даже заставил рефери отсчитать Акбару нокдаун. И, как итог по истечению трех раундов – 29:28, 30:27 и 30:26 еще от трех судей. Вновь победа единогласным решением судей. Очень уверенная.

Видео боя 1/16 финала чемпионата мира Юрий Захареев – Мохаммед Акбар:

Следующий раунд соревнований – и опять у соперника украинца было впечатляющее преимущество в росте. 29-летний испанец Юба Сиссоко уже становился призером чемпионата Европы в 2015 году, а в 2016 даже выступал на Олимпийских играх. И этот опыт, а также длиннющие руки все же создали украинцу проблемы – первый раунд четверо из пяти судей отдали в красный угол.

В ответ на это украинец лишь поднял темп и забрал две следующие трехминутки – 30:27 и четырежды 29:28 по итогам боя. Вновь все судьи отдали победу Захарееву. Вопросы? Нет вопросов.

Видео боя 1/8 финала чемпионата мира Юрий Захареев – Юба Сиссоко:

И в 1/4 финала был серьезнейший вызов. Высокий казахстанец Асланбек Шимбергенов на этом чемпионате мира демонстрировал впечатляющий бокс. Первые два раунда он также прошел благодаря победам единогласным решением судей, а в 1/8 финала и вовсе заставил рефери остановить бой досрочно.

После первых двух раундов счет в противостоянии был равным – двое судей отдавали бой украинцу, двое – казахстанцу и еще у одного была ничья 19:19. И Захареев все же доказал свое преимущество – забрал бой раздельным решением судей, каждый из них отдал украинцу последний раунд. Он вышел в полуфинал и уже гарантировал себе медаль турнира.

Видео боя 1/4 финала чемпионата мира Юрий Захареев – Асланбек Шимбергенов:

В поединке за выход в финал турнира украинец сошелся с представителем Азербайджана Сарханом Алиевым, который в 2016 году на молодежном чемпионате мира в четвертьфинале уступил Заравору Петросяну.

В Сербии он единогласным решением судей выиграл первые два поединка, а потом получил конкурентный бой от молодого американца Обеда Барти-Эля. И в бою с Захареевым судьи каким-то образом отдали ему первый раунд. Точнее. К счастью, лишь трое из них.

Но украинец еще поднял темп, продолжал работать комбинационно, защищаться за счет движения корпусом, и в итоге выиграл этот бой единогласным решением судей – дважды по 30:27 и трижды по 29:28.

Видео боя 1/2 финала чемпионата мира Юрий Захареев – Сархан Алиев:

«Эта победа благодаря подсказкам тренера и подготовке. Мы подготовились к этому бою. Мы знали технику спортсмена. Мы знали, как с ним работать. И, как видите, результат показали отличный».

Это первые слова Захареева после выхода в финал. Тренер боксера Игорь Юрескул также доволен своим подопечным, хоть у него и остались вопросы к судьям:

«Первый раунд удивил нас, я считаю, что Юра и первый раунд забрал, а в третьем раунде там должно было быть по 10 и 8 – два раза нужно было отсчитывать сопернику. Мы не сильно поднатужились – можно было чуть больше. Но мы оставим силы на финал».

Финал будет принципиальным, хоть соперник и выступает без флага. Сражение за золото будет против 28-летнего, который в 2021 году впервые стал чемпионом России. В 1/16 финала чемпионата мира он нокаутировал своего соперника:

Крепкий соперник. Но в финале чемпионате мира не может быть по-другому. Бой за золото, пояс чемпиона мира и 100 тысяч долларов призовых Захареев проведет в субботу. Начало сессии – в 19:00. Украинец выйдет в ринг четвертым запуском. Прямая трансляция – на XSPORT.

Нам остается только болеть, а в ринге Юрий уже сделает все сам.