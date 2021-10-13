Уайлдер проиграл Фьюри, но поднял свой статус. У американца еще точно будет топ-бой
Форман – о бое Фьюри – Уайлдер: «Я, Фрейзер и даже Тайсон – забудьте всех нас»
Легендарный боксер считает, что в хэвивейте состоялся лучший бой в истории
19:40
Фото: Getty Images
Самый возрастной чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман в Twitter восторженно написал о бое Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):
«Форман, Фрейзер и даже Тайсон – забудьте всех нас. Это новое время и все внимание приковано к Фьюри и Уайлдеру. Они провели самый лучший титульный бой в супертяжелом весе в истории».
Напомним, Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.
Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.
Комментарии 1