Форман – о бое Фьюри – Уайлдер: «Я, Фрейзер и даже Тайсон – забудьте всех нас»

Легендарный боксер считает, что в хэвивейте состоялся лучший бой в истории

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Самый возрастной чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман в Twitter восторженно написал о бое Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):

«Форман, Фрейзер и даже Тайсон – забудьте всех нас. Это новое время и все внимание приковано к Фьюри и Уайлдеру. Они провели самый лучший титульный бой в супертяжелом весе в истории».

Напомним, Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.



Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.