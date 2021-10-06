Фьюри – о Джошуа: «Сперва он влетел нокаутом пузану Энди Руису, затем его «переочковал» крузер Усик»
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вновь высказался на тему поражения Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Просто представьте, как бы меня смешали с г**ном, если бы это я проиграл крузеру. Меня бы тут же списали со счетов. Но я не хочу всадить нож в спину проигравшего. Проблемы Джошуа – это его дело, а не мое. В этом деле все частенько меняется в одну минуту.
Насколько актуален сейчас наш бой с Джошуа? Х*ен его знает... Сперва он влетел нокаутом пузану Энди Руису, затем его «переочковал» крузер Усик. Нужно спрашивать у болельщиков, сохранился ли у них интерес к нашему противостоянию. Но вся правда в том, что сейчас я не думаю о Джошуа или об Усике. Все мысли только о третьем поединке с Уайлдером».
Ранее Фьюри предложил Джошуа помощь в подготовке к реваншу с Усиком, который должен состояться в течение семи месяцев с момента первого поединка.
Напомним, 9 октября Тайсон проведет бой против Деонтея Уайлдера, после которого он готов встретиться с Усиком.
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