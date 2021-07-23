Фьюри: «Я последний, кого можно винить в переносе поединка с Уайлдером»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) прокомментировал Daily Mail вспышку коронавиуса в его тренировочном лагере. Отметим, что из-за COVID-19 у «Цыганского короля» поединок против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) пришлось перенести на начало октября.



Я последний, кого можно обвинить в переносе этого боя. С тех пор, как началась подготовка, я был только в своем новом доме и посещал зал Top Rank. Моя команда тоже придерживалась режима. Единственные люди, которых я не мог контролировать, это мои спарринг-партнеры. Ребята постоянно менялись. Одни уходили, другие приходили. А мы все хорошо знаем, что в США полно инфицированных COVID-19. Подозреваю, что кто-то из них принес вирус к нам в лагерь.

Мы будем строго контролировать спарринг-партнеров и увеличим количество тестов. Теперь не будет никакого массажиста, также я откажусь от тренера по фитнесу и диетолога. Даже все моим родственникам придется отсутствовать, и они смогут присоединиться ко мне только за неделю до боя.