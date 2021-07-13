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«I’m very full». Иностранные СМИ посмеялись над последней публикацией Усика в Instagram

Сравнили ее с известным шоу
Бокс Профессиональный бокс
17:43
«I’m very full». Иностранные СМИ посмеялись над последней публикацией Усика в Instagram Тема дня
Александр Усик повеселил иностранную прессу / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

Поскольку боя за титулы чемпионов мира в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA, IBF, IBO, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО), судя по всему, не избежать, этот поединок разогревается все больше.

Британская пресса делает все, чтобы украинский боксер был более узнаваемым в Соединенном королевстве. Чтобы нагнетать интригу, недавно сообщалось, что Усик уже набрал солидный вес, который поможет ему на равных конкурировать с топами супертяжелого дивизиона, а его крылатые выражения – вовсю внедряются в обиход местных болельщиков.

Одно из них – фраза Усика «I’m feel. I’m very feel», – которую украинский боксер произнес в день официальной процедуры взвешивания перед боем WBSS против Марко Хука, отвечая на вопрос «How do you feel?» («Как вы себя чувствуете»?).

По этому поводу чуть позже украинский боксер снял клип, и фраза пошла в массы.

На прошлых выходных украинец на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором похвастался огромным количеством еды на своей тарелке во время ужина. И если в Украине на эту шуточную публикацию очень быстро обратили внимание, то за рубежом сделали это чуточку позже.

В частности, издание популярное в Британии американское издание World Boxing News опубликовало эту новость с заголовком «I’m very full»(«Я очень сыт» – прим.) и сравнило Усика с героями известного американского шоу «Человек против еды».

«Мистер «I am feel» похвастался как минимум семью фунтами мяса и двумя овощами, как в эпизоде «Человек против еды».

Для самого Усика главное, чтобы эта еда и увеличение его габаритов не повлияло на скорость его движения в ринге. Сам Александр уже пригласил Владимира Кличко помогать ему перед боем с Джошуа и ждет официального объявления поединка против британца.

По словам команды британца, это должно произойти уже в ближайшее время.

Александр Черненко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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