Красюк готов организовать бой Беринчик – Редкач. Промоутер рассказал о необычных условиях возможного поединка

В США эта встреча никому не нужна, другое дело Бровары

Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine

Украинский промоутер Александр Красюк, представляющий интересы легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО), в Instagram рассказал, где и на каких условиях он может организовать бой своего подопечного против Ивана Редкача (23-6-1, 18 KO):

«Братик, этот бой и в Штатах никому не нужен. Хотя есть идея. Ваня, ты готов в родных Броварах с Беринчиком подраться не за гонорар, а за процент от прибыли всего шоу? Процент пойдет Беринчику, никаких фиксированных цифр: все, что заработали с рынка, – все ваше! Что скажешь?»

Напомним, после победы Беринчика над Артемом Лобовым Редкач выразил готовность подраться с Денисом. Для этого он спустится в легкий вес.



В то же время Иван продолжает свои «Интернет войны» с остальными украинскими боксерами: издевается над Василием Ломаченко и Александром Усиком.