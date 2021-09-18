Красюк: «Усик переписывается, созванивается и обменивается информацией с Владимиром Кличко»

Промоутер украинца рассказал об отношениях Александра с легендарными братьями

Фото: Boxing Studio by V.I.

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), рассказал, какие отношения у его клиента с братьями Кличко. Слова Красюка приводит ESPN:

«Нельзя сравнивать Усика с братьями Кличко, потому что они выступали 10 лет назад. Наследие важнее, чем слава. Если у Усика будет достижение в виде победы над Джошуа, которого нет у Владимира, то это станет огромным успехом. Усик переписывается, созванивается и обменивается информацией с Владимиром. Виталий может прилететь на бой с Джошуа. Я встречался с ним на прошлой неделе. Он один из главных фанатов Усика – Виталий посетил большинство его поединков».

Бой Усика против Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Ранее Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



В целом же, большинство экспертов сходятся во мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.

Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.