Лучшие моменты предыдущего боя Фьюри – Уайлдер

Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 октября чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывший обладатель этого титула Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) проведут третий бой. А это значит, что самое время вспомнить лучшие моменты их предыдущего поединка.

The tables were turned on in Feb. 2020 when @Tyson_Fury stepped into the ring with reigning WBC champ @BronzeBomber, with Fury scoring 2 knockdowns on the way to defeating Wilder.



Watch #WilderFury2 again before tuning into #FuryWilder3 Saturday: https://t.co/tkufM1ZhsB pic.twitter.com/QvGfzlc7A2