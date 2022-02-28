Официально. Райан Гарсия разделит ринг с Эммануэлем Тагое
«Молюсь за всех бойцов в Украине». Райан Герсия выступил в поддержку украинского народа
Непобежденный американский проспект – о вторжении российских войск в Украину
10:49
Райан Гарсия / фото - Golden Boy
Непобежденный американский легковес Райан Гарсия поддержал украинских боксеров, которые взяли в руки оружие, чтобы остановить попытку оккупации со стороны России. В своем Twitter Гарсия опубликовал пост, отметив Василия Ломаченко, Владимира Кличко и Александра Усика.
«Молюсь за всех бойцов в Украине, которые сражаются за свою страну. Мое сердце с вами. Возвращайтесь целыми».
Prayers out to all the fighters in Ukraine fighting for their country my heart is with you come back safe @VasylLomachenko @Klitschko @usykaa— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 28, 2022