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«Молюсь за всех бойцов в Украине». Райан Герсия выступил в поддержку украинского народа

Непобежденный американский проспект – о вторжении российских войск в Украину
Бокс Профессиональный бокс
10:49
«Молюсь за всех бойцов в Украине». Райан Герсия выступил в поддержку украинского народа
Райан Гарсия / фото - Golden Boy

Непобежденный американский легковес Райан Гарсия поддержал украинских боксеров, которые взяли в руки оружие, чтобы остановить попытку оккупации со стороны России. В своем Twitter Гарсия опубликовал пост, отметив Василия Ломаченко, Владимира Кличко и Александра Усика.

«Молюсь за всех бойцов в Украине, которые сражаются за свою страну. Мое сердце с вами. Возвращайтесь целыми».


Напомним, Леся Цуренко позвала на помощь Конора Макгрегора.

Михаил Рыбак
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Райан Гарсия Василий Ломаченко

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