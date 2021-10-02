Сиренко провел первое вбрасывание в матче «Сокола» в УХЛ
Перспективный украинский нокаутер провел тренировку около НСК «Олимпийский»
Владислав Сиренко с тренером поработал на лапах
2 октября 13:47
Фото: facebook.com/b1boxing
Перспективный украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) провел тренировку возле входа на НСК «Олимпийский».
Сначала Сиренко поработал с детишками, а затем показал мастерство работы на лапах:
Ранее Сиренко засветился на матче Украинский хоккейной лиги.
Напомним, в последнем бою Сиренко брутально нокаутировал опытного россиянина. Действия украинца вызвали большой резонанс в сети. Недавно боксер ответил всем критикам.
Одним из тренеров Сиренко является известный американский специалист Джеймс Али Башир, который считает, что его подопечный уже готов боксировать с лучшими супертяжеловесами планеты.
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