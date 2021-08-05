«С 9-этажными сложно уйти невредимым». Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Накатани

Постер к поединку Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank

Экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу LOMUS official поделился информацией о подготовке в тренировочном лагере к поединку с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):



Бывало, что немного отходили от программы. Если они немного берегли себя, меня это устраивало. Стиль Накатани как раз такой – выжидающий. Те бои, которые я смотрел – он контровик. За счет антропометрии он вытягивает на себя и за счет длины рук атакует. Эти ребята делали тоже самео. Они где-то осторожничали, но мне это как раз шло на пользу. Ведь если бы они пошли вперед, доказывать самим себе, что они что-то стоят, мне бы это не совсем подходило. Накатани так не боксировал.

Насколько тяжело спарринговать с 9-этажными? Сложность в том, чтобы подойти, ударить и уйти невредимым. Это надо в три раза больше работы сделать, чем ему. Знаешь, летят снаряды, ты должен от них уйти, увернуться, нанести удар самому. А что дальше делать? Надо уходить, а там дальше летят удары. Вот это сложно. В данном случае надо использовать свои преимущества – скорость, реакция и скорость принятия решений.