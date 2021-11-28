Сражение бывших чемпионов. Огненное промо боя Ломаченко – Комми

Поединок пройдет 12 декабря в Нью-Йорке

Фото: ringside24.com

Уже через две недели экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) вернется в ринг в поединке с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



Украинец продолжает усиленную подготовку к предстоящему бою, а на аккаунте в Instagram украинца опубликовали крутое промо к предстоящему сражению:

Две недели.

Напомним, что Лому признали лучшим в дивизионе после поражения Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO).