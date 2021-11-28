Весь боксерский мир отреагировал на победу Камбососа над Лопесом. Молчит только Ломаченко

Украинец лишь выложил «сторис» с анонсом собственного поединка

Фото: Facebook Ломаченко

Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сенсационно победил Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Это событие вызвало огромный резонанс в боксерском мире. Отреагировали все: от Тедди Атласа до Девина Хэйни, однако главный антагонист Лопеса – Василий Ломаченко пока не дал ни одного комментария о результате боя.

В это время украинец выложил «сторис» в Instagram с анонсом собственного поединка против Ричарда Комми, который состоится 11 декабря.

Напомним, Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров легкого веса по версии авторитетного портала.