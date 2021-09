То самое эпичное видео, на котором Усик смотрит на Джошуа словно персонаж из фильма ужасов

Фото: Facebook Александра Усика

Sky Sports в Twitter опубликовало видео, на котором Александр Усик (18-0, 13 КО) устрашающее смотрит на Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Случился этот эпизод сразу после победы британца над Александром Поветкиным.

Карды из этого видео регулярно используются в самых различных промо-роликах к предстоящему бою между Усиком и Джошуа.

USYK'S SCOUTING MISSION@usykaa had a close look at @anthonyjoshua when he beat Alexander Povetkin at Wembley #JoshuaUsyk pic.twitter.com/8gis3h9enQ