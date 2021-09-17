То самое эпичное видео, на котором Усик смотрит на Джошуа словно персонаж из фильма ужасов

Боксеры сойдутся в ринге 25 сентября

Фото: Facebook Александра Усика

Sky Sports в Twitter опубликовало видео, на котором Александр Усик (18-0, 13 КО) устрашающее смотрит на Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Случился этот эпизод сразу после победы британца над Александром Поветкиным.

Карды из этого видео регулярно используются в самых различных промо-роликах к предстоящему бою между Усиком и Джошуа.

USYK'S SCOUTING MISSION@usykaa had a close look at @anthonyjoshua when he beat Alexander Povetkin at Wembley #JoshuaUsyk pic.twitter.com/8gis3h9enQ — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 17, 2021

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



В целом же, большинство экспертов сходятся на мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.

Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.