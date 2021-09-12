Украинец из USYK-17 узнал соперника в андеркарде Усик – Джошуа

Полутяж подерется с боксером из Польши

Фото: Facebook USYK-17 Promotions

Полутяжеловес USYK-17 Promotions Даниэль Лапин (4-0) узнал своего соперника на вечере бокса 25 сентября в Лондоне, Великобритания. Напомним, что главным событием шоу станет мегафайт супертяжелового веса за четыре пояса Александр Усик (18-0, 13 KO) – Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа.

Лапин разделит ринг с боксером из Польши Павлом Мартынюком (4-7, 4 KO). Отметим, что на вечере бокса выступит также украинский чемпион IBF International Максим Продан (19-0-1, 15 KO).

Джошуа ответил на выпады со стороны Усика.