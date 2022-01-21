«Александр – это чистый и техничный боец». Нганну поделился прогнозом на второй поединок Усик – Джошуа

Чемпион UFC был шокирован поражением британца в первом поединке

Фото: Matchroom

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о реванше за титулы WBO/IBF/WBA в супертяжелом весе между Александром Усиком (24-2, 22 KO) и Энтони Джошуа (19-0, 13 KO):



Скажу честно, я не видел, как приближается Усик. Я не знал, где он был до того, как побил Джошуа. Я думаю, многие из нас считали, что Джошуа очень быстро с ним разберется. Затем я был весьма шокирован, когда увидел его. Так что это очень интересный бой, потому что теперь Усик привлекает к себе внимание и получает уважение, доказав в предыдущем поединке, что он настоящий. Джошуа довольно хорош в камбэках. Вы можете посмотреть его поединок с Энди Руисом. Когда ты выбираешь бойца, которого на самом деле не знаешь, а затем он тебя удивляет, ты возвращаешься готовым, имея все составляющие, которые помогут тебе победить в бою. Так что пусть Усик – чистый и очень техничный боец, но в реванше я все равно выберу Джошуа.

Отметим, что в следующий поединок Усик может провести с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте – об этом говорят промоутеры и «Цыганского короля», и AJ.