Валлин: «Чисора проделал отличную работу с Усиком»

Шведский супертяжеловес продолжает разбирать будущий бой украинца против Энтони Джошуа

Фото: boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин посоветовал Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) действовать в бою против Александра Усика (18-0, 13 КО) в таком же стиле, как это в первых раундах делал Дерек Чисора:

«Я считаю, что скорость – это всегда хорошо. Но Джошуа все равно будет крупнее, чем Усик. К тому же Энтони силен, он мощный панчер. Ему нужно просто быть умным, и я думаю, что он с этим справиться. Однако Джошуа необходимо убедиться, что он также способен ударить этого парня. Он не захочет позволить Усику чувствовать себя слишком комфортно. Собственно говоря, я считаю, что отличную работу с Усиком проделал Дерек Чисора. Он начал бой очень хорошо: рубился с ним, заставлял отступать. Это великолепно работало, но по ходу боя Усик начал боксировать и победил».

В предыдущей части этого интервью Валлин заявил, что Джошуа нокаутирует Усика в поздних раундах.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Боксеры готовятся к поединку, регулярно выкладывая разные фотографии и видео со своих тренировочных лагерей.

Букмекеры считают Джошуа безоговорочным фаворитом. Более того, они склоняются к тому, что украинец будет впервые в карьере нокаутирован. Но если же Усику удастся победить, то он вынужден будет дать Джошуа незамедлительный реванш.