Белью считает, что смена тренера может помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком
Верховная Рада направила запрос президенту о награждении Усика
Инициатива исходила от депутата ОПЗЖ Анатолия Бурмича
17:57
Фото: 24tv.ua
Верховная Рада Украины направила запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о награждении чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика государственной наградой.
Инициатива исходила от депутата ОПЗЖ Анатолия Бурмича. На голосовании в Раде его поддержали 233 нардепа при необходимых 226.
В конце сентября Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. После боя боксер заявил, что хотел бы провести реванш с британцем на киевском НСК «Олимпийский».
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