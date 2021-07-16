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«Вы бы не хотели встретить его в темном переулке». Усик напугал зарубежные СМИ и качнул коэффициенты боя с Джошуа в свою пользу

И все одним фото
Бокс Профессиональный бокс
20:14
«Вы бы не хотели встретить его в темном переулке». Усик напугал зарубежные СМИ и качнул коэффициенты боя с Джошуа в свою пользу Мнение
Александр Усик напугал не только Энтони Джошуа / Фото - instagram.com/usykaa

Чем меньше времени остается до сентября, когда должен состояться чемпионский бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО), тем больше усилий бросается на раскрутку этого боя.

Представители иностранных СМИ буквально не вылезают со страниц украинского боксера в соцсетях и комментируют каждую его фотографию и публикацию. Они уже смирились с тем, что украинец решил проблему своего веса и теперь тянет под 110 кг, чего вполне достаточно для того, чтобы противостоять габаритному Джошуа.

Теперь же они считают, что Усик готов принять вызов, судя по его уверенному поведению и публикациям в соцсетях. И этому поверили даже букмекеры.

«У Усика определенно есть «чувства» к следующему вызову, – пишет издание WBN. – Согласно сайтам ставок в Великобритании, у него больше, чем один шанс на победу. Да и он сам на этой неделе в злой позе предупредил Джошуа, написав: «Я иду за тобой».

Издание отмечает, что, побрившись налысо, Усик стал выглядеть еще более грозно и опасно.

«Вы бы не хотели встретить этого человека в темном переулке, 100%».

Издание считает, что уже сейчас Усик должен готовиться к тому, чтобы «найти слабый подбородок» Джошуа, как это сделал два года назад Энди Руис. При этом, сам Энтони тоже должен нацеливаться на нокаут, чтобы не было риска быть переигранным Усиком по раундах.

«Бой должен быть. После разочарования, связанного со срывом боя Джошуа и Фьюри и апелляцией Уайлдера, именно этот поединок должен стать самым ярким событием года в супертяжелом весе».

Официальное объявление боя Джошуа – Усик должно состояться со дня на день.

Александр Черненко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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