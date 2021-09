Как Шевченко и Ярмоленко поздравляли Усика. Видео

Фото: Getty Images

Телеканал Sky Sports Boxing в Twitter опубликовал видео, на котором бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и игрок «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поздравляли соотечественника Александра Усика с победой над Энтони Джошуа и завоеванием трех чемпионских титулов в супертяжелом весе.

USYK'S FOOTBALL FAN CLUB@jksheva7 and @Yarmolenko_7 were waiting to congratulate @usykaa in his dressing room on Saturday night pic.twitter.com/l4sXgZqodl