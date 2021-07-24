Впервые украинский боксер высокого уровня дерется в кулачке. Представляем бой Беринчик – Лобов

Денис решил рискнуть там, где опасность на каждом шагу



Превью

Лобов – Беринчик / Фото: Mahatch

24 июля в Киеве пройдет турнир организации кулачных боев Mahatch, в главном событии которого чемпион WBO International по боксу Денис Беринчик (15-0, 9 KO) сразится с экс-бойцом UFC и Bare Knuckle FC ирландцем Артемом Лобовым.



Украину в субботу ждет самое большое событие в мире кулачных боев на территории всей Востояной Европы. В России и Украине организации таких событий появляются как грибы после дождя, но впервые драться будут спортсмены такого серьезного уровня. Многие даже привыкли, что кулачка – это для тех, кто не смог добиться серьезного спортивного успеха в своих видах, но хочет зарабатывать на своем хобби избивать людей.

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Что для нас готовит Mahatch? Во-первых, к нам прилетел Лобов – мировая звезда кулачных боев. Во время выступлений в MMA Артему очень сильно мешал недостаточный уровень навыков в борьбе, а для бокса он был очень медленный. Голые кулаки это как классическая уличная драка без запрещенных ударов борьбы, и в ней «Русский Молот» чувствует себя как рыба в воде.

Это намного больший вызов для Беринчика. Денис является очень хорошим боксером, который в последних поединках серьезно прогрессировал. Чего же ему не хватало? Как и в ситуации с участием в проекте «Танцы со звездами», ему не хватает популярности. Тот же Александр Усик делает в плане медийности меньше, но его харизма позволила стать звездой еще до завоевания всех титулов в профибоксе. Беринчику же приходиться много работать на свой имидж, ведь он лишен такого зрительского магнита, из-за чего очень медленно происходит его продвижение в профи.





Оправдан ли такой риск? Нам кажется, что нет, поскольку Беринчик в отличии от соперника не прирожден к уличным боям, сколько бы он не пытался нас в этом убедить. Он техничный боксер, но мы ни разу не видели его поединков, где он бы окровавленный, на грани волевых усилий, вступал в жесткую рубку. Как мы помним, экс-чемпион мира Пол Малиньяджи проиграл Лобову также из-за того, что он не уличный боец. Он просто не был готов к клинчу и настолько жестким ударам, а обычная фирменная защита не помогала из-за отсутствия боксерских перчаток.

Что есть у Лобова в кулачных боях? Самое главное достоинство Артема – чугунная голова. Ирландец может схлопотать множество рассечений, но свалить его с ног – это очень тяжелая задача. К тому же, мы помним, что Беринчик не нокаутер, а его оппонента не смогли сбивать с ног даже хорошие панчеры.





Из-за своей крепкой головы Лобов часто дерется с опущенными руками и много пропускает и затем проигрывает решением судей. Слабой стороной крепкого ирландца является скорость ударов – они достаточно медленные и тот же Каб Свонсон в UFC благодаря этому факту уверенно перестреливал Артема.

Как Беринчику победить Лобова? Мы считаем, что украинец выиграет, если оставит весь бой в спортивной плоскости, работая на дистанции и быстро передвигаясь. Украинцу нельзя позволять сопернику использовать преимущество в весе и зажимать себя в клинче. Когда бой будет застаиваться у мешков, то Артем будет брать уступающего ему в габаритах Дениса одной рукой за голову, а второй будет набрасывать удары, в основном апперкоты. Такое в правилах кулачных боев разрешено и является большой проблемой для любого классического боксера.

Беринчик, как игровик, должен перебивать Лобова каждую секунду поединка. Он быстрее, техничнее. Артему будет очень сложно попасть по украинцу, если, как мы описывали ранее, не удастся зажать того в клинче у мешков. Также Денису необходимо опасаться оверхендов соперника. В боксе подобные размашистые удары мало использую, но в MMA очень часто. И не единожды мы видели в кулачных боях, когда так называемые «колхозные удары» заставали боксеров врасплох.

Прогноз: Победа Беринчика решением судей.

Онлайн трансляция боя Беринчик – Лобов.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua