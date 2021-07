Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один

Гол Кейна (справа) принес Англии победу над Данией / Фото - twitter.com/EURO2020

В воскресенье, 11 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Евро-2020, в котором сойдутся команды Италии и Англии.

The EURO 2020 final is set!



Italy versus England at Wembley Stadium on Sunday



Who is lifting the #EURO2020 pic.twitter.com/tYSEzNjAkI