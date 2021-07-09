Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один

В воскресенье команда Саутгейта сыграет против Италии

История

Гол Кейна (справа) принес Англии победу над Данией / Фото - twitter.com/EURO2020

В воскресенье, 11 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Евро-2020, в котором сойдутся команды Италии и Англии.

The EURO 2020 final is set!



Italy versus England at Wembley Stadium on Sunday



Who is lifting the #EURO2020 pic.twitter.com/tYSEzNjAkI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

Итальянцы обыграли в полуфинале сборную Испании в серии послематчевых пенальти и вышли в финал крупного турнира впервые с 2012-го года, когда они в решающем матче чемпионата Европы в Киеве уступили все тем же испанцам 0:4.

Для Англии этот финал – событие более эпохальное. Британцы никогда не попадали в решающие матчи на континентальных первенствах, хотя почти всегда числились в фаворитах. Кроме того, на чемпионатах мира Англии играла в финале только раз – как раз на домашнем турнире в 1966-м году, переиграв сборную ФРГ в дополнительное время – 4:2.

Между финалами англичан на двух крупных турнирах прошло целых 55 лет, и это мировой рекорд. Это крупнейшая разница во времени между двумя финалами крупных турниров для европейских сборных.

#ENG 2-1 #DEN (FT) #EURO2020 - Inglaterra volverá a jugar una final 55 años después de la anterior (Mundial 1966). Es el tiempo de espera más prolongado de cualquier selección europea entre dos finales.#ItsComingHome



Seguimos en directo: https://t.co/A8bGVkQkLz — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2021

Статистика в финальном матче говорит в пользу итальянцев, на счету которых одна из самых длинных беспроигрышных серий в истории в матчах против англичан – последнее поражение «Скуадры Адзурры» в матчах против «Трех львов» датировано еще 1977-м годом.

Победа Англии установит еще несколько рекордов, однако на острове сейчас об этом не задумываются. Так долго победу своей сборной после первой победы на крупном турнире не ждали ни одни болельщики, но английские фанаты близки к тому, чтобы выдержать это испытание временем. Но этот триумф Англии для них важен сам по себе.

Евро-2020. Италия – Англия. Онлайн трансляция

Евро-2020. Италия – Англия. Видео трансляция