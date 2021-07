Бонуччи затролил английских фанатов

Леонардо Бонуччи / фото - beIN SPORTS

В финале Евро-2020, в драматичной серии пенальти сборная Италии переиграла сборную Англии.

Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи после финального свистка подбежал к камере и пропел в нее фразу «It`s coming Rome» (Он [Футбол] возвращается в Рим!).

Это переделанная фраза из песни домашнего для Англии ЧМ-1966, где «львы» одержали победу. В песне поется it’s coming home, football’s coming home – «он возвращается домой, футбол возвращается домой».

Leonardo Bonucci to the camera after the penalty shootout :



“IT'S COMING TO ROME!" pic.twitter.com/cJkTt5GzK0