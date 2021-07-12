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Бонуччи затролил английских фанатов

Игрок побежал прямо к камере сразу после победы
Футбол Евро-2020
09:16
Бонуччи затролил английских фанатов
Леонардо Бонуччи / фото - beIN SPORTS

В финале Евро-2020, в драматичной серии пенальти сборная Италии переиграла сборную Англии.

Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи после финального свистка подбежал к камере и пропел в нее фразу «It`s coming Rome» (Он [Футбол] возвращается в Рим!).

Это переделанная фраза из песни домашнего для Англии ЧМ-1966, где «львы» одержали победу. В песне поется it’s coming home, football’s coming home – «он возвращается домой, футбол возвращается домой».

Английские фанаты любят использовать эту строку из произведения, как победный клич своей команды. Фразу можно услышать от британского фаната после каждой победы национальной команды. Англичане на каждом крупном турнире поют эту песню и надеются, что футбол вернется на свою родину – в их страну.

Последний международный триумф сборной Англии датируется тем же 1966 годом, когда капитан «львов» Бобби Мур поднял над головой трофей чемпиона мира.

Ранее за фразу «It`s coming home» английских фанатов тролил голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель, подмечая то, что Англия ни разу не выигрывала Евро. Расплата не заставила себя ждать: во время матча британские болельщики освистывали гимн датчан и светили голкиперу лазерной указкой в лицо.

Бонуччи же, не только показал мастер-класс игры в обороне, но и забил гол, сравнявший счет в матче, а вскоре после этого реализовал пенальти в послематчевой серии. UEFA признал игрока лучшим на поле в финальном матче.

Напомним, на финале Евро были замечены Том Круз, Дэвид Бекхэм и принц Великобритании


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Италии (футбол) Леонардо Бонуччи

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