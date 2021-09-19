Буяльский: «На характере дожали «Александрию»

Киевляне забили победный гол с пенальти в компенсированное время

Виталий Буяльский / фото - ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 8 тура УПЛ.

Матч с «Александрией» оказался очень эмоциональным, а победа была добыта тяжело. Какие впечатления остались от этого поединка?

«Эмоции положительные. У нас было много было моментов, если бы забили раньше – было бы намного легче. Были выходы один в один, которые не реализовали, но в конце на характере дожали соперника».

С чем были связаны эмоции игроков и тренеров «Александрии» в концовке матча?

«Это нормально, потому что для команды, которая всю игру терпит и играет на любой положительный результат, обидно пропускать в конце матча. Эмоции были и у меня. Но я уже остыл, забыл их. Двигаемся дальше».

Напряженный график матчей выбивает команду из колеи?

«Наоборот – хорошо, когда матчей много. Сейчас мы больше внимания уделяем восстановлению, чем тренировкам и теории, так что силы были, особенно в первом тайме, потому что создавали моменты. Во втором тайме всей командой пошли вперед и пропустили контратаки. Но атакующая всю игру команда в любом случае будет пропускать контвыпады соперника».

Впереди очень важный матч за Суперкубок Украины…

«Приглашаю всех болельщиков на Суперкубок Украины, чтобы поддержать киевское «Динамо». Постараемся вас не подвести».

Киевлянам помог выиграть хавбек соперника Сергей Рыбалка, который в прошлом выступал за столичный клуб. Полузащитник сфолил на Денисе Гармаше, за что был назначен спорный пенальти. Экс-арбитр FIFA проанализировал эпизод.

Напомним, стало известно, из-за чего началась драка на трибунах во время матча.