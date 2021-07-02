Беседин: «Это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы»

Маркус Даниэльссон извинился перед украинским нападающим

Артем Беседин / фото - Eurosport

Победный матч сборной Украины со сборной Швеции, в котором Украина добыла себе путевку в 1/4 Евро-2020, был омрачен страшной травмой форварда Артема Беседина.

Нападающий рассказал о своем повреждении и об извинениях защитника шведов, который его сломал:

«Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить».

Обращался ли к тебе после матча Даниэльссон?

«Да, после матча он подошел и извинился».

Ты принял его извинения?

«Да. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь «Динамо» и сборной».

Артем будет отсутствовать полгода – врачи определили степень тяжести этого повреждения. «Динамо» придется подыскать игроку замену на первую половину сезона, но FIFA поможет клубу, выплатив денежную компенсацию.

Президент УАФ лично отметил самоотдачу и мужество Беседина, а на сайте президента Украины появилась электронная петиция, где предлагается присвоить игроку почетный орден.

К сожалению, форвард не поможет Украине в ближайшем матче, но партнеры обещали сражаться за него на поле.

Свой четвертьфинальный матч подопечные Андрея Шевченко проведут уже завтра в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.