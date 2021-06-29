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Юрий Семин: «У Украины есть все шансы пройти Швецию»

Важнейший матч для украинцев
Футбол Евро-2020
11:25
Юрий Семин: «У Украины есть все шансы пройти Швецию»
Юрий Семин / фото - dynamo.kiev

Уже сегодня состоится «матч жизни» для сборной Украины. Впервые в истории украинская сборная сыграет матч плей-офф чемпионата Европы, где встретится со сборной Швеции.

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин дал RT свой прогноз на это противостояние:

«Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята.

Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере есть потенциал для дальнейшего развития. Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного.

Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию».

В матче со шведами Украина должна доказать, что заслужила попасть в 1/8 финала, и, как сообщают журналисты, Андрей Шевченко сегодня планирует здорово удивить команду соперника. Тем более, предматчевую тренировку провели все игроки национальной команды. Разве что, только Александр Зубков занимался индивидуально, но ранее уже стало известно, что со шведами он не сыграет.

Решающий матч со сборной Швеции Украина проведет уже сегодня, в 22:00.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Ждем зрелищного матча, ведь прошлое противостояние этих команд запомнилось на долгие годы.

 

Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Динамо Киев

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