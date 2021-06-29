Коваленко рассказал об ужасном хейте в его сторону

Болельщики вылили на игрока тонну грязи

Виктор Коваленко / фото - UA-Football

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, на фоне многочисленных разговоров об уходе из нынешнего клуба из-за разочарования тренера Джан Пьеро Гасперини в нем, рассказал о периоде в своей карьере, когда столкнулся с огромным количеством ненависти от болельщиков.

Несколько лет назад ты поймал серьезный хейт. За что?

«Да, был годик веселенький у меня. Почему поймал столько хейта? Значит, не устраивало, как играю. Где-то провалил матчи за сборную. И где-то в «Шахтере» не так ярко смотрелся. Но меня реально это убило на пару месяцев. Ходил всегда поникший. После матча с Хорватией. Одна игра поменяла у кого-то в голове, вот оно и пошло все. Потом уже по нарастающей все: «Кого убивать? Ну давайте его убьем, он же получает уже столько». Очень много раз говорили: «Уйди из сборной», «Чего тебя вызывают? За что?» Многие мне пишут: «Давай встретимся, то, се». Два раза ответил двум типам: «Ну что, давай». Ага, они: «Извини, я не хотел, это мне стало обидно». И никто ничего. Они пишут и думают... Мы же тоже можем ответить. Когда им отвечаешь, они сразу спокойно. Зачем же ты тогда пишешь? Я после этого хейта говорил с людьми, которые меня уважают, они то же говорили. Футбольные люди нормально ко мне. А фанаты, которым не знаю, чем не нравлюсь – им не очень».

Почему долго не появлялся в прессе?

«Это была моя позиция. Не хотел светиться. Это спрашиваешь, когда было во время хейта? Тогда я вообще не хотел. Что я им скажу, если они меня так поливают все. Я лучше посижу в сторонке».

Трудно сказать, что у Коваленко пока что складывается успешна карьера. Он так и не стал лидером «Шахтера» или сборной Украины, да и в «Аталанте» не может закрепиться в основе – у игрока только 3 минуты на поле за полсезона в клубе из Бергамо.

Но, если игрок продолжит пытаться закрепиться в клубе из топ-5 европейских чемпионатов и продолжит развиваться, то сможет повернуть для себя ситуацию в положительную сторону. Игроком уже интересуются несколько клубов Серии А, которые готовы арендовать или выкупить хавбека у «Аталанты».

Напомним, стало известно, насколько больше получает Коваленко в «Аталанте», чем получал в «Шахтере».