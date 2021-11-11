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Матчу быть! Подробности происшествия на стадионе «Черноморец»

Сборная Украины сыграет против Болгарии в товарищеском поединке перед ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
14:43
Матчу быть! Подробности происшествия на стадионе «Черноморец»
Черноморец / фото - Думская

Недавно в Сети появился ролик, заснятый случайным прохожим, на котором видно как горит одесский стадион «Черноморец». Как стало известно позже, небольшой пожар произошел в бизнес-центре «Черноморца». Причиной возгорания стало короткое замыкания в офисном кулере. Там же и вспыхнуло остальное имущество, из-за которого над зданием клубился черный дым.

Возгорание удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до приезда пожарных.

Уже сегодня, 11-го ноября, на стадионе Черноморец состоится товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии. Начало – в 19:30.

Напомним, Петраков рассказал о подготовке «желто-синих» к этой встрече.

Прогноз на матч Украина – Болгария.

Михаил Рыбак
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Теги

сборная Украины (футбол) стадион «Черноморец»

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