Очень жаль, что не дождался серии пенальти. Как прошел второй матч Лунина в сезоне за «Реал»

Тот, кто выключил поединок после сонных 90 минут, точно пожалел

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Один из привлекающих внимание матчей вчерашнего вечера – поединок «Эльче» и «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании. Мадридской команде удалось победить (2:1) и пройти заведомо более слабого соперника. Но с огромными трудностями.

Украинская аудитория ожидала этой встречи в основном по одному поводу – в старте «Реала» должен был выйти Андрей Лунин, что и произошло. Основной вратарь «Реала» при Карло Анчелотти Тибо Куртуа не попал даже в заявку на игру. Хотя тренер и утверждал, что у голкипера – повреждение, но не пытайте надежд по поводу дальнейшего выступления Лунина в основе. Скорее всего, Анчелотти просто перестраховался с незначительной травмой Куртуа, дав ему отдохнуть.

Это был второй матч для Лунина в нынешнем сезоне (первым был матч в предыдущем раунде Кубка Испании против «Алькояно» (1:3), в котором «Реал» также победил).

Скажем откровенно, у украинского голкипера на протяжении всего поединка особой работы не было, Андрей нечасто вступал в игру. За 90 минут Лунин совершил лишь один сэйв. За 120 минут – всего два. Но они были достаточно уверенными. Давайте разберем ключевые действия Лунина в этом матче.

26-я минута. Лунин спасает «Реал» после удара Карильо головой на 26-й минуте. На первый взгляд – сэйв был крутым, но с повторов понятно, что не пропустить в этом случае было несложно, ведь мяч летел почти по центру ворот. Сложность могла возникнуть при попытке высокого Лунина сложиться для сэйва, но Андрей справился с этой задачей великолепно.

На видео с 02:30

98-я минута. Второй сэйв случился уже в первом экстра-тайме, и этот момент был гораздо опаснее. Гумбо пробивал с линии штрафной площади. Расстояние было опасным для украинского кипера, но Лунин справился, вытащив мяч с правого верхнего от себя угла.

На видео с 06:10

103-я минута – пропущенный мяч «Реала». К Лунину здесь вопросов нет. Верду пробивал со штрафного, попал в стенку, но сыграл на добивании и угодил в одного из защитников «Реала», от которого мяч и отскочил в ворота Лунина. Ни один голкипер в мире здесь не спас бы.

120-я минута. Еще один момент, в эпицентре которого оказался Лунин, случился за несколько секунд до финального свистка в экстра-таймах. «Эльче» забил, казалось, спасительный второй мяч, но арбитр отменил его из-за нарушения, которое произошло еще до гола. Тем не менее, хоть мяч и не засчитали, Лунин в этом эпизоде проявил себя очень неуверенно: пропустил во вратарский ближний угол, мяч пролетел под голкипером. В таких эпизодах голкипер должен спасать по умолчанию. И этот последний момент немного смазал впечатления от идеального выступления украинца в игре с «Эльче». Допустим, никакого нарушения со стороны хозяев поля, тогда Лунин – главный антигерой встречи.



На видео с 09:52

Портал SofaScore оценил Лунина не лучшим образом: оценка 6,8 – третья с конца среди всех игроков «Реала», Средняя оценка мадридской команды в этом матче – 7,1. Кроме двух сэйвов, Лунин совершил 18 передач в матче (90% точных).

А что касаемо самого матча? Он был бодрым и многообещающим в первом тайме, ужасно скучным во втором и взрывным в экстра-таймах, где и происходили все ключевые события.

Марсело удалился на 103-й за фол последней надежды.

На 105-й «Эльче» тут же наказал: гол, который мы разобрали выше.



Но «Реал» вдесятером во втором экстра-тайме сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед. Примечательно, что спасителями команды Анчелотти стали игроки, которые являются обузой для клуба в нынешнем сезоне – Иско (10 матчей в сезоне) и Эден Азар (16 матчей в сезоне. Для бельгийца это и вовсе первый мяч в сезоне за «Реал». Для Иско – второй.

Гол Иско:

Гол Азара:

Ну и на 120-й минуте «Эльче», казалось, перевел игру в серию пенальти, но арбитр гол хозяев справедливо отменил. А жаль. Откровенно говоря, эту серию пенальти очень хотелось посмотреть. И не важно, как бы сыграл в ней Лунин. Просто в эти 5-7 минут украинский вратарь впервые стал бы одним из ключевых игроков команды Анчелотти. Но не судьба.



Тем не менее, «Реал» идет дальше, а это значит, что шансы Лунина вновь выйти на поле в этом сезоне очень высокие.

Кубок Испании, 1/8 финала

«Эльче» – «Реал» 1:2

Голы: Верду, 103 – Иско, 108, Азар, 115

«Эльче»: Вернер, Паласиос, Диего Гонсалес, Дональд (Верду, 87), Мохика, Хосан (Моренте, 66), Фидель, Гумбау, Гути, Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95).

«Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Марсело, Кроос (Себальос, 90), Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Васкес, Йович (Иско, 79), Винисиус Жуниор, Родриго (Азар, 90).

Предупреждения: Кроос (78), Каземиро (87), Милья (87), Алаба (94).

Удаление: Марсело, 102