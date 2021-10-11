Павелко: «Игроки сборной Финляндии знали, что Ярмоленко ничего не умеет правой ногой»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал победу сборной Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).

Соперник знал, мол, Ярмоленко ничего не умеет правой ногой. Отпустили Андрея, а он их удивил своей игрой. Молодец.

Перед матчем я сказал, что на день рождения мне нужен только один подарок – поездка в Катар. Больше ничего не надо.