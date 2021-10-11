Вацко – об игре Финляндии против Украины: «Может, лучше не прессинговать, чем делать это лишь бы как?»
Павелко: «Игроки сборной Финляндии знали, что Ярмоленко ничего не умеет правой ногой»
Украинский вингер наказал соперника за потерю бдительности
11 октября 14:32
Андрей Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал победу сборной Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).
Александр Петраков – искренний и настоящий в жизни и с людьми. Мне очень понравилась его реакция, комментарий на пресс-конференции – «Счастье любит тишину». Оказывается, неспроста была его предыдущая пресс-конференция в сокращенном варианте. Может быть, это тоже хорошо.
Соперник знал, мол, Ярмоленко ничего не умеет правой ногой. Отпустили Андрея, а он их удивил своей игрой. Молодец.
Перед матчем я сказал, что на день рождения мне нужен только один подарок – поездка в Катар. Больше ничего не надо.
И. о. главного тренера Александр Петраков сообщил, что после игры с Финляндией в самолете ему предоставили информацию о Боснии и Герцеговине.
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