В «Сампдории» подтвердили интерес к Супряге
«Сампдория» приостановила переговоры по Супряге
Клубы пока не договорились
Фото: dynamo.kiev.ua
«Сампдория» приостановила переговоры по форварду «Динамо» Владиславу Супряге.
Стороны не договорились о трансфере 21-летнего игрока, сообщает Tuttomercatoweb. Хотя ранее сообщалось, что трансфер уже согласован.
Впрочем, президенты обеих клубов провели встречу, которая получилась безуспешной. Итальянцы прекратили переговоры.
Впрочем, переговоры могут возобновить.
Ранее сорвался трансфер Супряги в «Дженоа». Также им интересуется «Удинезе».
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