«Шахтер» – лидер Лиги чемпионов по владению мячом. «Динамо» – второе по отборам

Несмотря на одно добытое очко на двоих, украинские команды заняли лидирующие места в рейтингах

Фото - ФК Шахтер

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0), а «Шахтер» уступил «Шерифу» (0:2). Тем не менее, «горняки» стали лидерами среди всех команд соревнований по двум показателям. Киевляне – дважды стали вторыми.

Так, «оранжево-черные» дольше других коллективов владели мячом – 69%. Ближайшим преследователем стала «Бенфика» (68%). Также донецкий клуб разделил с «Ливерпулем» первенство по количеству вхождений в штрафную площадь соперника – 27.

«Динамо» уступает лишь «Милану» по числу отборов мяча – 58 против 51. Также киевляне стали вторыми по количеству подборов – 70. У «Бешикташа» их 74.

Ранее бывший полузащитник сборной Молдовы Александр Гацкан заявил, что каждому сопернику, приехавшему играть с «Шерифом», будет непросто.