«Шериф» Вернидуба объявил о переходе африканского легионера
Стало известно, сколько получит «Шериф» за победу над «Шахтером» в ЛЧ
Молдавский клуб преподнес огромный сюрприз
16:52
фото - Eurosport
В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» сенсационно переиграл «Шахтер» (2:0).
За победу в матче молдавский клуб получит от UEFA 2,8 миллиона евро, из которых один миллион достанется игрокам и тренерскому штабу.
Клуб их Тирасполя возглавил свою группу после первого матча. «Реал» идет на втором месте, также набрав 3 очка, но минимально переиграв «Интер» (1:0) имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей. «Нерадзурри» расположились на третьем месте, а «горняки» – на последнем.
Тем не менее «Шахтер» стал лучшим клубом первого тура ЛЧ по нескольким показателям.
Напомним, гол в ворота дончан признан лучшим в дебюте группового этапа Лиги чемпионов.
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