Стало известно, сколько получит «Шериф» за победу над «Шахтером» в ЛЧ

Молдавский клуб преподнес огромный сюрприз

фото - Eurosport

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» сенсационно переиграл «Шахтер» (2:0).

За победу в матче молдавский клуб получит от UEFA 2,8 миллиона евро, из которых один миллион достанется игрокам и тренерскому штабу.

Клуб их Тирасполя возглавил свою группу после первого матча. «Реал» идет на втором месте, также набрав 3 очка, но минимально переиграв «Интер» (1:0) имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей. «Нерадзурри» расположились на третьем месте, а «горняки» – на последнем.

Тем не менее «Шахтер» стал лучшим клубом первого тура ЛЧ по нескольким показателям.

Напомним, гол в ворота дончан признан лучшим в дебюте группового этапа Лиги чемпионов.