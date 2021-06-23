Зеленский – о выходе Украины в 1/8 Евро: «Футбольная магия существует»

Президент страны поздравил сборную с будущим участием в плей-офф

Владимир Зеленский / Фото - Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в своем твиттере на выход национальной сборной в плей-офф Евро-2020.

Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка - футбольная магия существует. Наша сборная – в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!

Отметим, что «сине-желтые» пробились в плей-офф благодаря тому, что уже две команды оказались ниже подопечных Андрея Шевченко в споре третьих команд своих групп. Ранее одной из таких стала Финляндия, а сегодня – Словакия.

Определился самый вероятный соперник сборной Украины в 1/8 финала.