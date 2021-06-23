Экс-хавбек сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги
Зеленский – о выходе Украины в 1/8 Евро: «Футбольная магия существует»
Президент страны поздравил сборную с будущим участием в плей-офф
23 июня 22:08
Владимир Зеленский / Фото - Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в своем твиттере на выход национальной сборной в плей-офф Евро-2020.
Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка - футбольная магия существует. Наша сборная – в 1/8 Евро-2020! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!
Отметим, что «сине-желтые» пробились в плей-офф благодаря тому, что уже две команды оказались ниже подопечных Андрея Шевченко в споре третьих команд своих групп. Ранее одной из таких стала Финляндия, а сегодня – Словакия.
Определился самый вероятный соперник сборной Украины в 1/8 финала.
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