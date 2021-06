Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021

Родоначальники хоккея едва не вылетели после группового этапа, но в плей-офф обыграли всех топов

Послесловие

Сборная Канады в 31-й раз в истории стала чемпионом мира / Фото - IIHF

То, о чем еще какую-то неделю назад мы говорили в тональности «А представляете, какая будет красивая и одновременно дикая история!» – свершилось.

Сборная Канады, составленная преимущественно из игроков третьих-четвертых звеньев клубов-аутсайдеров последнего сезона НХЛ, нескольких АХЛ-овцев и молодых игроков, стала чемпионом мира . После трех поражений на старте от Латвии, США и Германии только сумасшедший мог поверить в такой сценарий, но иногда, наверное, все же полезно верить в самые лихие сюжеты.

Канадцы вполне могут отломить кусочек от своего чемпионского пирога сборным Норвегии и Германии, победы которых в последнем туре над Казахстаном и Латвией соответственно подарили команде Жерара Галлана путевку в плей-офф. Ведь канадцы даже не удосужились переиграть в последнем туре группового этапа Финляндию, когда все было в их руках, и важно было набрать хотя бы два очка!

Все над Канадой смеялись даже после того, как канадский тренер Боб Хартли во главе сборной Латвии не смог набрать очков в матче с Германией, и канадцы все же пролезли в плей-офф. Но при этом многие забывали, что Канада по-прежнему обладает добротным по меркам этого чемпионата мира первым звеном в составе Эндрю Манджиапане, Адама Хенрика и Коннора Брауна, но самое главное – очень опытным даже по меркам НХЛ тренерским штабом во главе с Жераром Галланом.

В плей-офф безумие закончилось. Точнее, оно пошло в обратную сторону. Канада ни в одном из трех матчей на вылет не была фаворитом, но неизменно побеждала – поочередно Россию, США и Финляндию. Тяжелый путь, но логичный, исходя из того, что Канада попала в плей-офф с четвертого места в группе.

Два из трех матчей закончились в овертайме, в которых победные шайбы организовывали игроки первого звена: с россиянами Трой Стетчер ассистировал Манджиапане, а в финале Браун организовал гол-близнец для Ника Пола.

Решающий матч не соответствовал идеологии турнира в полном мере. После всего того безумия, что творилось на групповом этапе, впору было ожидать чего-то в стиле Германия – Казахстан, но мы получили повторение финала-2019.

В обоих матчах, в которых Канада побеждала в овертайме, она вынуждена была отыгрываться в третьем периоде и демонстрировать характер. Причем оба раза помогало большинство – это уже про тренерскую руку и кубковый опыт Галлана.

Однако без везения канадцы точно бы не обошлись. Формат чемпионата мира подразумевает, что это едва ли не важнейший аспект. Затянутый групповой этап с доброй половиной бесполезных матчей без интриги компенсируется этапом плей-офф, где все решает одна ошибка. Трудно понять болельщиков, которые хаят свои сборные за вылет в четвертьфинале, где команда пропустила в овертайме. А если бы забила в овертайме, что глобально бы изменилось? Резко все стали бы героями?

Серии плей-офф до четырех побед или же футбольный формат с домашними-выездными матчами сводят вероятность сенсационного и нелогичного исхода до минимума. Чемпионат мира – совсем другая история. И сколько бы сборная Канады не была Золушкой на этом турнире, сколько бы не говорили о том, как она смогла перестроится по его ходу, трудно не признавать, что ей еще и чертовски повезло.

И в этом смысле еще глупее выглядит вся серьезность, с которой четыре европейские топ-сборные катают Евротур весь сезон, чтобы что-то наиграть на ЧМ и к чему-то подготовиться. Серьезно? К овертайму три на три можно подготовиться и заранее исключить в нем ошибки?

Канадцы свели на нет все эти тезисы, которые, возможно, при ругани до хрипоты где-то и найдут очертания аргументированности. Однако Канада доказала, что чем проще ты относишься к подобным турнирам, тем больше шансов на успех. Конечно, мы здесь говорим не о хоккейных системах стран – у топ-сборных все в порядке с выбором игроков и работой хоккейной вертикали. Да и чемпионат мира вряд ли когда-то был 100-процентным отражением этого.

Чемпионат мира по хоккею – это про конкретные команды в конкретный момент. О чем-то глобальном он перестал говорить уже давно, и основных причины две: нельзя турнир со статусом мирового первенства проводить каждый год, чтобы он был хотя бы сколько-нибудь показательным, и нельзя его сводить только к зарабатыванию денег. А последние годы ЧМ в элитном дивизионе с постоянным расширением числа участников заточен именно под это, и история с переносом его из Минска после шантажа спонсоров – тоже показательный момент.

Чемпионат мира по хоккею – это всегда триумф команды, где больше всего в составе голодных к хоккею ребят (а в мае таких тоже достаточно, главное их найти и позвать), которым есть что доказывать в конкретный момент, и мировое первенство – это лучший способ. Далеко не нужно ходить: так было в 2019-м с финскими «ноунеймами», так случилось в этом году с канадскими «неудачниками».

Однако, несмотря на все вышесказанное, Канада выиграла третий ЧМ за последние шесть лет, пять раз за это время добираясь до финала. Также в списке чемпионов за это время Швеция и Финляндия. О чем это говорит? О том, что при всей дикости возможных результатом на ЧМ из-за формулы его проведения все же случайных чемпионов на этом турнире не бывает, поскольку как бы там ни было, но организованность института сборных и большой выбор игроков – это определяющие факторы. Чемпионат мира в Риге – первый за много десятилетий, где что-то могло поменяться, и мы могли получить действительно странного чемпиона. Наверное, и в следующие несколько десятилетий так близко такого сценария уже больше не будет.

А пока что – нет ничего более закономерного, чем эта неожиданная победа Канады. Не зря ведь говорят, что везение тоже нужно заслужить, и случается оно только с сильнейшими.