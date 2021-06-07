Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021

Родоначальники хоккея едва не вылетели после группового этапа, но в плей-офф обыграли всех топов
Хоккей Чемпионат мира
11:28
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021 Послесловие
Сборная Канады в 31-й раз в истории стала чемпионом мира / Фото - IIHF

То, о чем еще какую-то неделю назад мы говорили в тональности «А представляете, какая будет красивая и одновременно дикая история!» – свершилось.

Сборная Канады, составленная преимущественно из игроков третьих-четвертых звеньев клубов-аутсайдеров последнего сезона НХЛ, нескольких АХЛ-овцев и молодых игроков, стала чемпионом мира. После трех поражений на старте от Латвии, США и Германии только сумасшедший мог поверить в такой сценарий, но иногда, наверное, все же полезно верить в самые лихие сюжеты.

Канадцы вполне могут отломить кусочек от своего чемпионского пирога сборным Норвегии и Германии, победы которых в последнем туре над Казахстаном и Латвией соответственно подарили команде Жерара Галлана путевку в плей-офф. Ведь канадцы даже не удосужились переиграть в последнем туре группового этапа Финляндию, когда все было в их руках, и важно было набрать хотя бы два очка!

  • Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»

    • Все над Канадой смеялись даже после того, как канадский тренер Боб Хартли во главе сборной Латвии не смог набрать очков в матче с Германией, и канадцы все же пролезли в плей-офф. Но при этом многие забывали, что Канада по-прежнему обладает добротным по меркам этого чемпионата мира первым звеном в составе Эндрю Манджиапане, Адама Хенрика и Коннора Брауна, но самое главное – очень опытным даже по меркам НХЛ тренерским штабом во главе с Жераром Галланом.

    В плей-офф безумие закончилось. Точнее, оно пошло в обратную сторону. Канада ни в одном из трех матчей на вылет не была фаворитом, но неизменно побеждала – поочередно Россию, США и Финляндию. Тяжелый путь, но логичный, исходя из того, что Канада попала в плей-офф с четвертого места в группе.

    Два из трех матчей закончились в овертайме, в которых победные шайбы организовывали игроки первого звена: с россиянами Трой Стетчер ассистировал Манджиапане, а в финале Браун организовал гол-близнец для Ника Пола.

    Решающий матч не соответствовал идеологии турнира в полном мере. После всего того безумия, что творилось на групповом этапе, впору было ожидать чего-то в стиле Германия – Казахстан, но мы получили повторение финала-2019.

    В обоих матчах, в которых Канада побеждала в овертайме, она вынуждена была отыгрываться в третьем периоде и демонстрировать характер. Причем оба раза помогало большинство – это уже про тренерскую руку и кубковый опыт Галлана.

    Однако без везения канадцы точно бы не обошлись. Формат чемпионата мира подразумевает, что это едва ли не важнейший аспект. Затянутый групповой этап с доброй половиной бесполезных матчей без интриги компенсируется этапом плей-офф, где все решает одна ошибка. Трудно понять болельщиков, которые хаят свои сборные за вылет в четвертьфинале, где команда пропустила в овертайме. А если бы забила в овертайме, что глобально бы изменилось? Резко все стали бы героями?

    Серии плей-офф до четырех побед или же футбольный формат с домашними-выездными матчами сводят вероятность сенсационного и нелогичного исхода до минимума. Чемпионат мира – совсем другая история. И сколько бы сборная Канады не была Золушкой на этом турнире, сколько бы не говорили о том, как она смогла перестроится по его ходу, трудно не признавать, что ей еще и чертовски повезло.

    И в этом смысле еще глупее выглядит вся серьезность, с которой четыре европейские топ-сборные катают Евротур весь сезон, чтобы что-то наиграть на ЧМ и к чему-то подготовиться. Серьезно? К овертайму три на три можно подготовиться и заранее исключить в нем ошибки?

    Канадцы свели на нет все эти тезисы, которые, возможно, при ругани до хрипоты где-то и найдут очертания аргументированности. Однако Канада доказала, что чем проще ты относишься к подобным турнирам, тем больше шансов на успех. Конечно, мы здесь говорим не о хоккейных системах стран – у топ-сборных все в порядке с выбором игроков и работой хоккейной вертикали. Да и чемпионат мира вряд ли когда-то был 100-процентным отражением этого.

    Чемпионат мира по хоккею – это про конкретные команды в конкретный момент. О чем-то глобальном он перестал говорить уже давно, и основных причины две: нельзя турнир со статусом мирового первенства проводить каждый год, чтобы он был хотя бы сколько-нибудь показательным, и нельзя его сводить только к зарабатыванию денег. А последние годы ЧМ в элитном дивизионе с постоянным расширением числа участников заточен именно под это, и история с переносом его из Минска после шантажа спонсоров – тоже показательный момент.

    Чемпионат мира по хоккею – это всегда триумф команды, где больше всего в составе голодных к хоккею ребят (а в мае таких тоже достаточно, главное их найти и позвать), которым есть что доказывать в конкретный момент, и мировое первенство – это лучший способ. Далеко не нужно ходить: так было в 2019-м с финскими «ноунеймами», так случилось в этом году с канадскими «неудачниками».

    Однако, несмотря на все вышесказанное, Канада выиграла третий ЧМ за последние шесть лет, пять раз за это время добираясь до финала. Также в списке чемпионов за это время Швеция и Финляндия. О чем это говорит? О том, что при всей дикости возможных результатом на ЧМ из-за формулы его проведения все же случайных чемпионов на этом турнире не бывает, поскольку как бы там ни было, но организованность института сборных и большой выбор игроков – это определяющие факторы. Чемпионат мира в Риге – первый за много десятилетий, где что-то могло поменяться, и мы могли получить действительно странного чемпиона. Наверное, и в следующие несколько десятилетий так близко такого сценария уже больше не будет.

    А пока что – нет ничего более закономерного, чем эта неожиданная победа Канады. Не зря ведь говорят, что везение тоже нужно заслужить, и случается оно только с сильнейшими.

    Александр Черненко
    Рейтинг:
    (Голосов: 6)

    Теги

    сборная Канады (хоккей) сборная Финляндии (хоккей)

    Комментарии 5

    Войти
    Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
    7 июня 2021г. 17:42
    Мне хоть кто, только бы не русские.
    0 0
    Ответить
    7 июня 2021г. 17:51
    А ты сам кто? Китаец?
    0 0
    Ответить
    7 июня 2021г. 17:52
    А ты сам кто? Русскоговорящий монгол?
    0 0
    Ответить
    7 июня 2021г. 15:35
    К глубокому сожалению всего мирового хоккея, сборная Канады доказала правомерность бытующего на просторах американского континента, как среди профессионалов, так и среди болельщиков мнения о незначительности и второстепенности мирового чемпионата относительно регулярному чемпионату НХЛ, что это просто блажь неразумных просьбы федераций и самих хоккеистов отпустить их сыграть за сборную, когда настоящий хоккей творится на ледовых аренах Северной Америки и нигде больше! Что сборная- это удел для тех, кто хочет попасть на драфт в лучший чемпионат в мире, вырвавшись из клубов региональных лиг и студенческих команд, что ЧМ- это не битва титанов мирового хоккея, а просто смотрины будущего пополнения для драфт-менеджеров и не более. Там просто студенты и любители чемпионскими званиями и медалями доказывают свою пригодность быть востребованными в лучших клубах мира, т.е. в НХЛ, где все чемпионские регалии за сборную котируются, примерно, так же как хорошие результаты в фарм-клубе, т.е. дает шанс потренироватся в общей группе с профессионалами, а дальше уже видно будет.
    Вот на такую планку опустила турнир лучших игроков и лучших сборных мира (мы же не брали субьективное мнение фанатов НХЛ, тем более после советской серии встреч) сборной Канады, которая с ноунеймами в составе, сравнялась по чемпионским достижениям с легендарной с супер-пупер звездной "Красной машиной"! И что теперь значат, вызывавшие экстаз благоговеяния регалии, как "многократный чемпион мира и европы"? После такой обесценивающей победы перспективной канадской молодежи, лишь галочка в профайле для заокеанского менеджера. И все.
    0 0
    Ответить
    7 июня 2021г. 15:45
    Уровень ЧМ и есть ниже плинтуса, если пацаны из третьих составов надирают всем задницу.
    0 0
    Ответить

    Новости по тегам

    Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
    Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
    Хоккей Чемпионат мира
    6 июня 23:10
    ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
    ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
    Хоккей Чемпионат мира
    6 июня 21:13
    ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Как это было
    ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Как это было
    Хоккей Чемпионат мира
    6 июня 10:20
    1
    Финляндия одолела Германию и вышла в финал чемпионата мира
    Финляндия одолела Германию и вышла в финал чемпионата мира
    Хоккей Чемпионат мира
    5 июня 20:29
    ЧМ-2021. Финляндия обыграла Германию. Как это было
    ЧМ-2021. Финляндия обыграла Германию. Как это было
    Хоккей Чемпионат мира
    5 июня 20:22
    ЧМ-2021. Канада обыграла США. Как это было
    ЧМ-2021. Канада обыграла США. Как это было
    Хоккей Чемпионат мира
    5 июня 16:27
    1

    Новости: Хоккей

    Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
    Послесловие
    Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
    Чемпионат мира
    11:28
    Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
    Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
    Чемпионат мира
    09:19
    Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
    Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
    НХЛ
    07:22
    Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
    Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
    Чемпионат мира
    6 июня 23:10
    Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
    Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
    Сборная Украины
    6 июня 22:00
    Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»
    Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»
    Чемпионат мира
    6 июня 21:40
    ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
    ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
    Чемпионат мира
    6 июня 21:13
    Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
    Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
    Чемпионат мира
    6 июня 17:47
    Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
    Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
    Хоккей в Европе
    6 июня 16:37
    Все новости

    Популярные новости

    Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
    История
    Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
    Бокс Профессиональный бокс
    5 июня 14:39
    13
    Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
    Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
    Бокс Профессиональный бокс
    3 июня 12:44
    Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
    Превью
    Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
    Бокс Профессиональный бокс
    6 июня 10:12
    «Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
    «Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
    Бокс Профессиональный бокс
    4 июня 09:50
    2
    Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
    Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
    Бокс Профессиональный бокс
    6 июня 09:54
    3
    Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
    Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
    Хоккей Чемпионат мира
    3 июня 23:41
    13
    Все новости