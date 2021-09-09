Туркин: «Пойдем в бой с «Руаном» с настроем на победу»

Виктор Туркин / Фото: hcdonbass.com

Нападающий «Донбасса» Виктор Туркин рассказал о подготовке к предстоящему выездному матчу Лиги чемпионов против «Руана» (первая встреча победа 2:1):



Лед ужасный. Как будет завтра, никто не знает. Но вот сейчас после тренировки очень плохо. Шайба по чистому льду не катится – она прыгает. Как в молодости во дворе заливали, вот тоже самое.

На установке получим установку от главного тренера, в какой хоккей мы будем играть. Но то, что мы завтра будем выходить настраиваться только на победу – однозначно.