Первая выездная встреча Лиги чемпионов. Сегодня «Донбасс» проведет ответный матч с чемпионом Франции
Туркин: «Пойдем в бой с «Руаном» с настроем на победу»
Форвард «Донбасса» – о первом гостевом матче Лиги чемпионов
11:54
Виктор Туркин / Фото: hcdonbass.com
Нападающий «Донбасса» Виктор Туркин рассказал о подготовке к предстоящему выездному матчу Лиги чемпионов против «Руана» (первая встреча победа 2:1):
После долгого переезда была более спокойная тренировка. Вначале покатались – так сказать, вспомнили, что такое лед, а потом наигрывали большинство и меньшинство. После дороги нет особого смысла бегать или заниматься тактикой. Подтянем это уже на раскатке и вечером пойдем в бой.
Лед ужасный. Как будет завтра, никто не знает. Но вот сейчас после тренировки очень плохо. Шайба по чистому льду не катится – она прыгает. Как в молодости во дворе заливали, вот тоже самое.
На установке получим установку от главного тренера, в какой хоккей мы будем играть. Но то, что мы завтра будем выходить настраиваться только на победу – однозначно.
Матч «Руан» – «Донбасс» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 21:00.
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