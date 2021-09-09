Первая выездная встреча Лиги чемпионов. Сегодня «Донбасс» проведет ответный матч с чемпионом Франции

Дончане в Киеве минимально обыграли «Руан»

Фото: hcdonbass.com

Сегодня, 9 сентября, «Донбасс» проведет первый выездной матч в рамках Лиги чемпионов. Чемпион Украины сыграет с «Руаном».



В киевском Дворце Спорта украинский клуб сумел добыть минимальную победу (2:1) над чемпионом Франции, которая стала первой в истории для украинских команд в сильнейшем еврокубковом турнире.

Дончане уже успели провести первую тренировку на домашней арене «Драконов».

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик поделился мнением о предстоящем матче:

«Руан» нас изучает, как и мы их. Они смотрят наши сильные и слабые стороны. Следующая игра будет сложнее – противник постарается взять реванш. Они будут настраиваться, как на последнюю битву, но и мы будем выходить, как на последний бой. Отработка большинства и меньшинства связан с тем, что этот компонент у нас хромает, поэтому стараемся больше внимания уделять этому компоненту.



Также о второй игре с чемпионом Франции порассуждали форварды Виктор Туркин и Феликс Морозов.

«Донбасс» побил рекорд сезона Лиги чемпионов по посещаемости домашних матчей.

Матч «Донбасса» в гостях у «Руана» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 21:00.