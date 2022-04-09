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Вечер бокса. Артем Далакян - Сиричай Тайен

«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске

В результате обстрела погибло более 50 людей
Каратэ
09:09
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
Анжелика Терлюга
Серебряный призер Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга эмоционально отреагировала на авиаудар по вокзалу в Краматорске, который нанесли российские оккупанты утром 8-го апреля. В результате бомбежки мирного населения погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе пятеро детей:


 Ранее XSPORT.ua опубликовал слова супруги Александр Усик (19-0, 13 КО) Катерины, которая угрожает мстить россии.
Источник: XSPORT
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