«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
В результате обстрела погибло более 50 людей
09:09
Анжелика ТерлюгаСеребряный призер Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга эмоционально отреагировала на авиаудар по вокзалу в Краматорске, который нанесли российские оккупанты утром 8-го апреля. В результате бомбежки мирного населения погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе пятеро детей:
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