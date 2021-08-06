Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»

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Украинский каратист Станислав Горуна в трансляции UA:Першого прокомментировал завоевание бронзы Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

Соперник из Египта? Это уже мой четвертый бой был, плюс я знал, что прохожу в полуфинал, поэтому я не очень концентрировался и не хотел тратить силы, чтобы контролировать этот бой. Я просто пытался поднять немного темп, чтобы разогнать свое тело. Сделал несколько ошибок.

Сейчас недоволен. Недоволен результатом и своим выступлением, исполнением, но на это есть свои причины.

Это очень круто. Я сюда попал и изменил свое мнение об Олимпийских играх. Я не думал, что это настолько масштабно. Я был спокоен и уверен, когда мы приехали в этот поселок, у меня не было мандража.

Сюда попал, этот антураж, все спортсмены, столько флагов. Здесь такие государства, о которых я даже не догадывался, а на карте искать, я даже не представлял, что такие острова есть. Это круто. Вдохновляет, что весь мир занимается спортом, все соревнуются, чтобы сюда попасть.

Очень почетно быть здесь среди них, а взять медаль – маленький трофейчик на всю жизнь. На некоторое время я понял, что весь мир следит за нашим маленьким олимпийским поселком. Быть в эпицентре внимания всего мира – это бесценный опыт, непередаваемые эмоции.

Спасибо за поддержку. Мне так много писали, звонили. Очень приятно».