Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Украинский каратист Станислав Горуна в трансляции UA:Першого прокомментировал завоевание бронзы Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).
«Более положительные эмоции будут завтра. Сегодня чувствую разницу между ожиданием, заявленными результатами и тем, что у меня есть. Думаю, что у меня, как для спортсмена-любителя, очень неплохой результат. Можно даже улыбнуться после поражения в полуфинале.
Соперник из Египта? Это уже мой четвертый бой был, плюс я знал, что прохожу в полуфинал, поэтому я не очень концентрировался и не хотел тратить силы, чтобы контролировать этот бой. Я просто пытался поднять немного темп, чтобы разогнать свое тело. Сделал несколько ошибок.
Сейчас недоволен. Недоволен результатом и своим выступлением, исполнением, но на это есть свои причины.
Это очень круто. Я сюда попал и изменил свое мнение об Олимпийских играх. Я не думал, что это настолько масштабно. Я был спокоен и уверен, когда мы приехали в этот поселок, у меня не было мандража.
Сюда попал, этот антураж, все спортсмены, столько флагов. Здесь такие государства, о которых я даже не догадывался, а на карте искать, я даже не представлял, что такие острова есть. Это круто. Вдохновляет, что весь мир занимается спортом, все соревнуются, чтобы сюда попасть.
Очень почетно быть здесь среди них, а взять медаль – маленький трофейчик на всю жизнь. На некоторое время я понял, что весь мир следит за нашим маленьким олимпийским поселком. Быть в эпицентре внимания всего мира – это бесценный опыт, непередаваемые эмоции.
Спасибо за поддержку. Мне так много писали, звонили. Очень приятно».
Бронза Станислава Горуны стала для Украины второй медалью в каратэ на Олимпийских Играх-2020 в Токио. Ранее Анжелика Терлюга взяла серебро Олимпиады в категории до 55 кг.
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